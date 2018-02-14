Bayer решил судиться с ФАС из-за сделки с Monsanto

Немецкий химический и фармацевтический концерн Bayer подал в суд на Федеральную антимонопольную службу. Компания требует признать незаконным решение ФАС по сделке с американской Monsanto.

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Коммерческие организации договорились о слиянии в 2016 году, после этого на рынке появился бы крупнейших в мире поставщик семян и удобрений, но сделку должны были одобрить ключевые антимонопольные ведомства мира, в том числе и российское.



Отечественные антимонопольщики готовы были сделку разрешить, но только с условием, что Bayer поделится своими технологиями с представителями российского агропрома. Как отмечалось, появление такого крупного игрока навредит отечественному рынку.



Компания на такое сотрудничество не согласна, поэтому, как заявил глава ФАС Игорь Артемьев, готова сейчас даже уйти из России. При этом в немецкой компании пояснили, что пока продолжают диалог, а в ФАС надеются на мирное урегулирование.