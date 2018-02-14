В Приморье на разносившего пенсии почтальона напали грабители с дезодорантом

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ограбления, которое произошло в пригороде Владивостока. В городе Артёме трое злоумышленников с дезодорантом напали на сотрудницу почты и ограбили.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД РФ, жертвой налета стала женщина-почтальон, разносившая пенсии. Трое молодых мужчин в капюшонах, скрывающих лица, подкараулили ее на лестничной площадке, один из злоумышленников распылил ей в лицо дезодорант, другие выхватили сумку с наличными деньгами, после чего скрылись.
Сумма похищенного не уточняется, но известно, что похитители деньги успели потратить. Подозреваемые уже задержаны, все они — жители Артёма, все трое дали признательные показания и рассказали, что к преступлению готовились заранее. Кроме того, грабители указали место, где спрятали сумку почтальона. Сообщается, что ранее подельники уже привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Арестован предполагаемый организатор преступления, его возможные сообщники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По информации УФПС Приморского края, это ЧП не привело к сбоям в получении пенсий. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 7 лет лишения свободы.
Сумма похищенного не уточняется, но известно, что похитители деньги успели потратить. Подозреваемые уже задержаны, все они — жители Артёма, все трое дали признательные показания и рассказали, что к преступлению готовились заранее. Кроме того, грабители указали место, где спрятали сумку почтальона. Сообщается, что ранее подельники уже привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Арестован предполагаемый организатор преступления, его возможные сообщники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По информации УФПС Приморского края, это ЧП не привело к сбоям в получении пенсий. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 7 лет лишения свободы.
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