Макрон заявил о готовности ударить по Сирии в случае применения химоружия

Французский президент назвал условия атаки по сирийской территории. По словам Эммануэля Макрона, удар будет нанесен в том случае, если применение химического оружия будут подтверждено.

Парижские СМИ пишут, что французский лидер подтвердил готовность его страны нанести удары по объектам в Сирии, если об использовании Дамаском химоружия появятся достоверные сведения.



Эммануэль Макрон, президент Франции: «В том, что касается химоружия, ранее я установил „красную линию“. И сейчас я ясно хочу подтвердить, что буду ее придерживаться. Если мы получим неопровержимые доказательства того, что запрещенное договорами химическое оружие было использовано, мы нанесем удары по местам, откуда это оружие было взято, а также по объектам, в которых эти атаки организовывались».



При этом французский лидер подчеркнул, что пока Париж не располагает такими доказательствами, но будет крайне внимательно следить за ситуацией.



Эммануэль Макрон: «На сегодняшний день наши спецслужбы, наши вооруженные силы не обладают доказательствами того, что запрещенные соглашениями химические вещества были применены против мирных граждан. Но, конечно, мы крайне внимательно следим за происходящим».



По словам Макрона, он просил российского коллегу Владимира Путина предупредить сирийское руководство о том, что Франция тщательно наблюдает за ситуацией с химическим оружием.