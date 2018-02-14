В Иркутской области воспитанник школы-интерната погиб от удара качелей

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели ученика
7-го класса школы-интерната РЖД в городе Слюдянке Иркутской области.
Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, накануне группа ребят вместе с преподавателем возвращались после урока лыжной подготовки. Школьники привели в действие попавшиеся на пути качели, 13-летний мальчик поскользнулся, упал, получил удар качелей и погиб.
По факту гибели подростка прокуратура проводит проверку по вопросу соблюдения требований безопасности учебного процесса.
По факту гибели подростка прокуратура проводит проверку по вопросу соблюдения требований безопасности учебного процесса.
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