В Иркутской области воспитанник школы-интерната погиб от удара качелей

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В Иркутской области воспитанник школы-интерната погиб от удара качелей

В Иркутской области воспитанник <nobr>школы-интерната</nobr> погиб от удара качелей

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели ученика 7-го класса школы-интерната РЖД в городе Слюдянке Иркутской области.

Как сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, накануне группа ребят вместе с преподавателем возвращались после урока лыжной подготовки. Школьники привели в действие попавшиеся на пути качели, 13-летний мальчик поскользнулся, упал, получил удар качелей и погиб.

По факту гибели подростка прокуратура проводит проверку по вопросу соблюдения требований безопасности учебного процесса.

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