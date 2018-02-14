В Волгограде эфиоп покусал бойца Росгвардии и помял служебное авто

Гражданин Эфиопии в Волгограде устроил дебош на пороге общежития, укусил за руку сотрудника Росгвардии и ударом ноги повредил служебный автомобиль силовиков.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ, инцидент произошел накануне. Во второй половине дня на пульт вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии поступил сигнал о нарушении общественного порядка на территории охраняемого объекта.
Прибыв по указанному адресу, наряд обнаружил гражданина, предположительно находящего в состоянии алкогольного опьянения, который пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития. На просьбу предъявить документы дебошир ответил нецензурной бранью, набросился на сотрудников Росгвардии, одного из них укусил за руку, а затем ударом ноги помял кузов служебной машины.
Наряд был вынужден применить специальные средства, дебошира заковали в наручники и доставили в ближайший отдел полиции. Там выяснилось, что нарушитель — гражданин Эфиопии. Бойцы Росгвардии, пострадавшие при задержании, обратились в больницу и получили необходимую медицинскую помощь.
Прибыв по указанному адресу, наряд обнаружил гражданина, предположительно находящего в состоянии алкогольного опьянения, который пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития. На просьбу предъявить документы дебошир ответил нецензурной бранью, набросился на сотрудников Росгвардии, одного из них укусил за руку, а затем ударом ноги помял кузов служебной машины.
Наряд был вынужден применить специальные средства, дебошира заковали в наручники и доставили в ближайший отдел полиции. Там выяснилось, что нарушитель — гражданин Эфиопии. Бойцы Росгвардии, пострадавшие при задержании, обратились в больницу и получили необходимую медицинскую помощь.
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