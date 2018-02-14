Школьники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике. Арктика, Московская область, география и топонимика, дети и подростки, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШкольники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике

Школьники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике

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Школьники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике

Школьники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике

Школьники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике

    Школьники Артём Макаренко и Валерия Саенко, которые не первый год занимаются анализом спутниковых снимков, сделали неожиданное открытие. Они нашли новый остров в Арктике.

    Изучая снимки Арктики со спутников «Канопус-В», Landsat-7/8 и Sentinel-½, учащиеся заметили, что недалеко от архипелага Новая земля из-за таяния ледников разрушилась перемычка, соединяющая материк с островом. Его размеры 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра.

    Как будет называться остров — пока не известно. Документы о регистрации нового объекта уже направлены в Русское географическое общество.

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