Школьники из Подмосковья обнаружили новый остров в Арктике

Школьники Артём Макаренко и Валерия Саенко, которые не первый год занимаются анализом спутниковых снимков, сделали неожиданное открытие. Они нашли новый остров в Арктике.

Изучая снимки Арктики со спутников «Канопус-В», Landsat-7/8 и Sentinel-½, учащиеся заметили, что недалеко от архипелага Новая земля из-за таяния ледников разрушилась перемычка, соединяющая материк с островом. Его размеры 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра.



Как будет называться остров — пока не известно. Документы о регистрации нового объекта уже направлены в Русское географическое общество.

