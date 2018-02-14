«Летают книги, падают шкафы»: томские полицейские доложили о расшалившемся полтергейсте

В Томской области полицейские столкнулись с необычным правонарушителем. Согласно рапорту, который был подан на имя начальника УМВД по региону, в одном из частных домов в Колпашевском районе завелся полтергейст.
В правоохранительные органы обратился житель поселка Маракса. Он попросил стражей порядка решить проблему «летающих по дому предметов».
В тексте служебной записки указано, что, когда полицейские прибыли на место, на их глазах из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Найти этим событиям рациональное объяснение стражи порядка не смогли.
По просьбе УМВД в борьбу с полтергейстом включились священнослужители, передает сайт tomsk.ru. Секретарь районной епархии, иеромонах Симеон Койнов рассказал, что в «проблемном» доме уже провели обряд освящения. Кроме того, священнослужители остались с ночевкой, чтобы усмирить полтергейста.
В тексте служебной записки указано, что, когда полицейские прибыли на место, на их глазах из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Найти этим событиям рациональное объяснение стражи порядка не смогли.
По просьбе УМВД в борьбу с полтергейстом включились священнослужители, передает сайт tomsk.ru. Секретарь районной епархии, иеромонах Симеон Койнов рассказал, что в «проблемном» доме уже провели обряд освящения. Кроме того, священнослужители остались с ночевкой, чтобы усмирить полтергейста.
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