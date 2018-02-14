Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    «Летают книги, падают шкафы»: томские полицейские доложили о расшалившемся полтергейсте

    6 комментариев
    • Фото: tomsk.ru
    «Летают книги, падают шкафы»: томские полицейские доложили о расшалившемся полтергейсте

    «Летают книги, падают шкафы»: томские полицейские доложили о расшалившемся полтергейсте

    «Летают книги, падают шкафы»: томские полицейские доложили о расшалившемся полтергейсте
  • Фото: tomsk.ru

    • В Томской области полицейские столкнулись с необычным правонарушителем. Согласно рапорту, который был подан на имя начальника УМВД по региону, в одном из частных домов в Колпашевском районе завелся полтергейст.

    В правоохранительные органы обратился житель поселка Маракса. Он попросил стражей порядка решить проблему «летающих по дому предметов».

    В тексте служебной записки указано, что, когда полицейские прибыли на место, на их глазах из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Найти этим событиям рациональное объяснение стражи порядка не смогли.

    По просьбе УМВД в борьбу с полтергейстом включились священнослужители, передает сайт tomsk.ru. Секретарь районной епархии, иеромонах Симеон Койнов рассказал, что в «проблемном» доме уже провели обряд освящения. Кроме того, священнослужители остались с ночевкой, чтобы усмирить полтергейста.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru