Разведка США заявила о неспособности оппозиции свергнуть Асада

Вооруженная оппозиция в Сирии уже не сможет свергнуть президента страны Башара Асада. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса.

Дэниэл Коутс: «Восстание сирийской оппозиции, которое длится уже семь лет, вероятно, больше не способно свергнуть президента Башара Асада».



По его мнению, силы оппозиции даже не способны ликвидировать растущее военное отставание от сирийской армии.



В то же время Коутс выразил мнение, что повстанцы, по всей видимости, пока еще смогут продолжать участие в конфликте. По крайней мере, это касается 2018 года.