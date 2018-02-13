«МиГ» предостерег Киев от модернизации украинских истребителей

Украине не стоит превращать истребители МиГ-29 в штурмовики. С таким предостережением выступила Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

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Ранее украинские СМИ сообщили о скором начале модернизации советских истребителей МиГ-29 с целью переделать их в штурмовики, а также продлить срок службы самолетов до 35–40 лет. Работы, согласно сообщениям, будут проводить на Львовском авиационно-ремонтном заводе.



В ответном сообщении пресс-службы РСК «МиГ» говорится, что «скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью».



Из сообщения пресс-службы: «Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик».



В корпорации считают, что продление ресурса самолетов на 20–40 лет небезопасно, поскольку «устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин».



В РСК напомнили, что страны, авиатехника которых модернизировалась на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.



В начале февраля стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21, которые оказались неисправными после ремонта на украинском предприятии в Одессе. Хорватия хочет вернуть украинской стороне непригодные к полетам самолеты и взамен потребовать от минобороны Украины четыре исправных машины.