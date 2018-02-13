На полигоне под Петербургом следователей учили работать со спецтехникой

В Петербурге прошли учения следователей СК на транспорте.

По легенде петербургские следователи выясняли причины подрыва легкового автомобиля. На месте происшествия многие из них оказались впервые.



Более опытные коллеги провели для новичков инструктаж и продемонстрировали работу спецтехники — газоанализаторов и металлодетекторов. Чтобы придать учениям реалистичности, были ликвидированы старенькие «Жигули» со скрученным номером.



За действиями на полигоне наблюдали сотрудники Следственного управления на транспорте и ФСБ. После учений они разобрали ошибки и дали рекомендации по раскрытию преступлений, совершаемых с помощью взрывных устройств.