Женская сборная России по хоккею уступила США на Олимпиаде

Российские хоккеистки проиграли американкам в матче группового этапа на Играх в Пхёнчхане.

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Встреча группы А — российских и американских хоккеисток — завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу женской сборной США.



В составе победительниц дублем на 32-й минуте отметилась Джослин Ламуре-Дэвидсон. Она забросила две шайбы за шесть секунд. Кроме того, отметились Кейси Беллами (9), Джиджи Марвин (35) и Ханна Брандт (59).



В другом матче группы А сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 4:1.



Женские команды США и Канады обеспечили себя выход в полуфинал. А россиянкам предстоит сыграть за третье место в группе со сборной Финляндии.

