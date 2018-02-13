В Сербии умер болельщик ЦСКА

В Белграде от сердечного приступа скончался
37-летний гражданин России, являвшийся болельщиком ЦСКА. Об этом сообщают местные СМИ.
Россиянин приехал в Сербию на футбольный матч «Црвена Звезда» — ЦСКА, который сегодня должен состояться в рамках Лиги Европы на стадионе «Райко Митич». Отмечается, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью мужчины.
В пресс-службе посольства РФ в Сербии ТАСС сообщили, что оказывают всю необходимую помощь в связи со смертью болельщика и содействуют в отправке его тела в Россию.
В пресс-службе посольства РФ в Сербии ТАСС сообщили, что оказывают всю необходимую помощь в связи со смертью болельщика и содействуют в отправке его тела в Россию.
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