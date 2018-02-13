Свидетели <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Свидетели 16+
    •  

    В Сербии умер болельщик ЦСКА

    комментировать
    • Фото: The Spirit Of Old School /vk.com
    В Сербии умер болельщик ЦСКА

    В Сербии умер болельщик ЦСКА

    В Сербии умер болельщик ЦСКА
  • Фото: The Spirit Of Old School /vk.com

    • В Белграде от сердечного приступа скончался 37-летний гражданин России, являвшийся болельщиком ЦСКА. Об этом сообщают местные СМИ.

    Россиянин приехал в Сербию на футбольный матч «Црвена Звезда» — ЦСКА, который сегодня должен состояться в рамках Лиги Европы на стадионе «Райко Митич». Отмечается, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью мужчины.

    В пресс-службе посольства РФ в Сербии ТАСС сообщили, что оказывают всю необходимую помощь в связи со смертью болельщика и содействуют в отправке его тела в Россию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru