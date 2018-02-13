На станциях метро и МЦК появились ящики для валентинок

Столичное метро вместе с «Почтой России» запустило сервис по доставке валентинок ко Дню всех влюбленных.
В Москве жители смогут бесплатно отправить бесплатные открытки любимым. Сервис будет работать в метро и МЦК до вечера среды. Валентинки можно будет отправить, положив в специальные ящики в виде сердца, передает ТАСС.
Юлия Темникова, замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами: «Чтобы отправить валентнинку, достаточно обратиться на стойку „Живое общение“ на станциях метро и МЦК, там установлен специальный почтовый ящик. Заранее мастерить валентинки не надо, метрополитен подготовил для пассажиров 2 тыс. открыток в форме сердца. На послании нужно указать адрес и индекс полyчателя».
Специальные ящики появились на 13 станциях подземки и пяти платформах МЦК. Сервис будет доступен на «Площади Революции», «Александровском саду», «Пушкинской», «Баррикадной», «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Арбатской», «Киевской» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольской», «Курской», «Белорусской», «Парке культуры» Кольцевой линии, «Китай-городе» Калужско-Рижской ветки, «Сретенском бульваре», «Лужниках», «Площади Гагарина», «Деловом центре», «Кутузовской» и «Шелепихе».
Кроме того, на станциях «Курская» и «Площадь Гагарина» установили специальные доски для знакомств, где одинокие пассажиры могут попытаться найти свою любовь. Пассажиры будут прикреплять на них записки с номером телефона и своей фотографией.
В «Почте России» в свою очередь обещают, что все валентинки будут доставлены уже на следующий день после отправки, сообщает РИА Новости. Если адрес будет написан верно, то в «Почте России» исключают возможность потерять послание.
Юлия Темникова, замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами: «Чтобы отправить валентнинку, достаточно обратиться на стойку „Живое общение“ на станциях метро и МЦК, там установлен специальный почтовый ящик. Заранее мастерить валентинки не надо, метрополитен подготовил для пассажиров 2 тыс. открыток в форме сердца. На послании нужно указать адрес и индекс полyчателя».
Специальные ящики появились на 13 станциях подземки и пяти платформах МЦК. Сервис будет доступен на «Площади Революции», «Александровском саду», «Пушкинской», «Баррикадной», «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Арбатской», «Киевской» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольской», «Курской», «Белорусской», «Парке культуры» Кольцевой линии, «Китай-городе» Калужско-Рижской ветки, «Сретенском бульваре», «Лужниках», «Площади Гагарина», «Деловом центре», «Кутузовской» и «Шелепихе».
Кроме того, на станциях «Курская» и «Площадь Гагарина» установили специальные доски для знакомств, где одинокие пассажиры могут попытаться найти свою любовь. Пассажиры будут прикреплять на них записки с номером телефона и своей фотографией.
В «Почте России» в свою очередь обещают, что все валентинки будут доставлены уже на следующий день после отправки, сообщает РИА Новости. Если адрес будет написан верно, то в «Почте России» исключают возможность потерять послание.
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