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    В Киеве вынесли приговоры похищенным российским военным

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    В Киеве вынесли приговоры похищенным российским военным

    В Киеве вынесли приговоры похищенным российским военным

    Александр Баранов и Максим Одинцов, оказавшиеся на скамье подсудимых, служили в украинской армии, но перешли в российскую после воссоединения Крыма с Россией.

    Баранов и Одинцов признаны виновными в госизмене и дезертирстве. Сами подсудимые свою вину не признали.

    Подольский районный суд Киева приговорил Александра Баранова к 13 годам лишения свободы, а Дарницкий суд вынес приговор Максиму Одинцову — 14 лет тюрьмы, передает РИА Новости. Адвокаты похищенных российских военных готовятся обжаловать приговоры.

    Сотрудники Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года похитили Одинцова и Баранова возле пункта пропуска «Чонгар» на границе с Крымом. Их доставили в город Николаев, где они были арестованы по решению суда, также российским военнослужащим предъявили обвинения в госизмене.

    смотретьПохитившим российских военных украинцам предъявили заочное обвинение
    Похитившим российских военных украинцам предъявили заочное обвинение
    Следственный комитет в свою очередь заочно предъявил обвинения украинцам, причастным к похищению российских военных.

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