В Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского

Директор Государственного Эрмитажа встретился с журналистами и рассказал, какие события ожидают главный музей страны в феврале.

Так, 14 февраля пройдут мероприятия, посвященные дню рождения Бориса Пиотровского. Завтра легендарному директору Эрмитажа, археологу и востоковеду исполнилось бы 110 лет. Борис Борисович руководил музеем 26 лет. И, по словам Михаила Пиотровского, репутация, масштаб выставочной и научной деятельности нынешнего Эрмитажа — это, конечно, прежде всего, заслуга его отца.



Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Завтра мы открываем комнату его памяти. Она расположена в архиве Эрмитажа, в квартире, где он жил».



Также в феврале откроется несколько выставок. Зрителям покажут кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков. И представят после реставрации картину «Мадонна во славе» Россо Фьорентино.



Михаил Пиотровский сегодня похвастался одной находкой, сделанной во время восстановления Малой церкви Зимнего дворца. Позолотчики, которые работали здесь с 1947 года, оставили потомкам записку. В ней было написано следующее: «Заработок был от полутора тысяч рублей до 3 тысяч в месяц. Жизнь была ничего. Только денег всегда не хватало».