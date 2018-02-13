Свидетели <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Свидетели 16+
    •  
    В Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского

    В Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского

    комментировать
    В Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского

    В Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского

    В Эрмитаже открывается мемориальная комната Бориса Пиотровского

      Директор Государственного Эрмитажа встретился с журналистами и рассказал, какие события ожидают главный музей страны в феврале.

      Так, 14 февраля пройдут мероприятия, посвященные дню рождения Бориса Пиотровского. Завтра легендарному директору Эрмитажа, археологу и востоковеду исполнилось бы 110 лет. Борис Борисович руководил музеем 26 лет. И, по словам Михаила Пиотровского, репутация, масштаб выставочной и научной деятельности нынешнего Эрмитажа — это, конечно, прежде всего, заслуга его отца.

      Михаил Пиотровский      , директор Государственного Эрмитажа: «Завтра мы открываем комнату его памяти. Она расположена в архиве Эрмитажа, в квартире, где он жил».

      Также в феврале откроется несколько выставок. Зрителям покажут кружево и стекло Западной Европы XVI-XIX веков. И представят после реставрации картину «Мадонна во славе» Россо Фьорентино.

      Михаил Пиотровский сегодня похвастался одной находкой, сделанной во время восстановления Малой церкви Зимнего дворца. Позолотчики, которые работали здесь с 1947 года, оставили потомкам записку. В ней было написано следующее: «Заработок был от полутора тысяч рублей до 3 тысяч в месяц. Жизнь была ничего. Только денег всегда не хватало».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru