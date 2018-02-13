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    ЦБ: хакеры за год украли у российских банков более 1 млрд рублей. Интернет, Центробанк, кибератаки, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ: хакеры за год украли у российских банков более 1 млрд рублей

    ЦБ: хакеры за год украли у российских банков более 1 млрд рублей

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    ЦБ: хакеры за год украли у российских банков более 1 млрд рублей

    ЦБ: хакеры за год украли у российских банков более 1 млрд рублей

      Уже прошли те годы, когда страшным сном любого банка были грабители в масках. Теперь таким кошмаром стали хакеры.

      Одна из самых опасных групп — Cobalt. Как рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, в минувшем году она атаковала 240 кредитных организаций, и 11 раз попытки увенчалось успехом. В итоге украли более 1 млрд рублей.

      Сначала Cobalt нападала на банкоматы. Затем перешла и на другие системы банков. Хакеры проникали в них через электронные письма с вирусом.

      Теперь ЦБ решил создать новое подразделение — департамент информационной безопасности, также появится и специальный центр, который займется киберустойчивостью банков.

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