ЦБ: хакеры за год украли у российских банков более 1 млрд рублей

Уже прошли те годы, когда страшным сном любого банка были грабители в масках. Теперь таким кошмаром стали хакеры.

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Центробанк

Одна из самых опасных групп — Cobalt. Как рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, в минувшем году она атаковала 240 кредитных организаций, и 11 раз попытки увенчалось успехом. В итоге украли более 1 млрд рублей.



Сначала Cobalt нападала на банкоматы. Затем перешла и на другие системы банков. Хакеры проникали в них через электронные письма с вирусом.



Теперь ЦБ решил создать новое подразделение — департамент информационной безопасности, также появится и специальный центр, который займется киберустойчивостью банков.