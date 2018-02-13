В Москве открылся всероссийский форум «Наставник»

В России хотят возродить уникальную традицию наставничества, заложенную в советское время. Об этом сегодня говорили на всероссийском форуме, который открылся в Москве на ВДНХ.

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В форуме участвуют больше 10 тысяч человек. Среди них — представители администрации президента, чиновники, кадровики крупнейших организаций и просто люди, имеющие богатый опыт в какой-либо области.



На площадках форума развернулся жаркий спор о том, может ли заменить реального наставника Интернет. Мнения по этому поводу разделились. Кто-то заявил, что некоторые знания действительно можно почерпнуть из онлайн-учебников и видеоблогов. Другие утверждали, что только учитель может помочь достичь настоящих высот.



Задачу возродить институт наставничества поставил Владимир Путин. Президент неоднократно подчеркивал, что в мире сейчас идет напряженная борьба за интеллектуальные ресурсы и что для нашей страны очень важно не потерять ни одного талантливого человека.



В Москве форум продлится до 15 февраля. В рамках мероприятия также состоится всероссийский конкурс на звание лучшего наставника. Победители и финалисты получат денежную премию — от 100 до 300 тысяч рублей. Такие же соревнования пройдут и в других регионах.