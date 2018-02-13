Мединский обвинил «Пятьдесят оттенков свободы» в обрушении российского кинопроката

Министр культуры на совещании по развитию отечественной анимации обрушился с критикой на политику кинотеатров в отношении российского кинопроката.
По словам Мединского, снятая в США БДСМ-мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» якобы получила 70% сеансов в российских кинотеатрах. Как утверждает министр, это привело к «обрушению» целого ряда «замечательных фильмов», произведенных в России и вышедших в прокат. Мединский, комментируя данную ситуацию, заявил, что это была «невидимая рука рынка», передает ТАСС.
Владимир Мединский: «Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов ему отдавали наши киносети, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате».
Министр отметил, что во многих странах отечественное кино защищено антимонопольным законодательством. Однако выдвинутые ранее Мединским инициативы, в частности, об ограничении количества сеансов одной картины до 35% от общего числа, не встретили одобрения.
На совещании по развитию отечественной анимации он обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть вопрос об антимонопольных мерах в кино. Как отметил Мединский, «Союзмультфильм» готовит две большие премьеры, которым нужна будет поддержка.
Владимир Мединский: «Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов ему отдавали наши киносети, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате».
Министр отметил, что во многих странах отечественное кино защищено антимонопольным законодательством. Однако выдвинутые ранее Мединским инициативы, в частности, об ограничении количества сеансов одной картины до 35% от общего числа, не встретили одобрения.
На совещании по развитию отечественной анимации он обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть вопрос об антимонопольных мерах в кино. Как отметил Мединский, «Союзмультфильм» готовит две большие премьеры, которым нужна будет поддержка.
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