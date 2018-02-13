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    Россельхознадзор запрещает поставки яблок с 31 предприятия Белоруссии

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    Россельхознадзор запрещает поставки яблок с 31 предприятия Белоруссии

    Россельхознадзор запрещает поставки яблок с 31 предприятия Белоруссии

    Россельхознадзор с 14 февраля запрещает поставки яблок с 31 предприятия Белоруссии. Это решение принято по результатам проверки предприятий-производителей яблок, проведенной в Белоруссии с 1 по 9 февраля. Всего было проверено 84 предприятия.

    Поводом для проверок стало подозрение в том, что под видом белорусских яблок в РФ поставляются яблоки из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

    Речь идет о предприятиях, на складах которых на время проверки не было продукции, хотя поставки с них шли и в декабре прошлого года, и в феврале этого года.

    Судя по фотографии, размещенной на сайте Россельхознадзора, обнаруженные в ходе проверки яблоки были выращены в Польше.

    Принятое решение направлено на то, чтобы не допустить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран, подпавших под российские ограничения, отмечает Россельхознадзор.

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