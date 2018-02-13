ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфира на федеральных каналах

Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени на федеральных каналах в период агитации.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательный штаб действующего президента России, который баллотируется на выборах как самовыдвиженец, отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах. Об этом Памфилова заявила во время жеребьевки по распределению эфирного времени, передает «Интерфакс».
Элла Памфилова: «Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата».
Официальный этап агитации в СМИ начнется в субботу, 17 февраля.
UPD Штаб Путина не отказывался от дебатов на региональных телеканалах, сообщила секретарь ЦИК Маяй Гришина.
Майя Гришина: «Кандидат Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении. От дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов».
Элла Памфилова: «Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата».
Официальный этап агитации в СМИ начнется в субботу, 17 февраля.
UPD Штаб Путина не отказывался от дебатов на региональных телеканалах, сообщила секретарь ЦИК Маяй Гришина.
Майя Гришина: «Кандидат Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении. От дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов».
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