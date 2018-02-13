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    Украинские пограничники остановили работу пункта пропуска из-за агрессивного енота

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    • Фото: dpsu.gov.ua
    Украинские пограничники остановили работу пункта пропуска <nobr>из-за</nobr> агрессивного енота

    Украинские пограничники остановили работу пункта пропуска из-за агрессивного енота

    Украинские пограничники остановили работу пункта пропуска <nobr>из-за</nobr> агрессивного енота
  • Фото: dpsu.gov.ua

    • На время борьбы украинских пограничников с енотом пункт пропуска «Николаевка» в Черниговской области приостановил работу. В Госпогранслужбе Украины заявили, что это было сделано из-за угрозы для жизни граждан.

    Сегодня утром енот выбежал к автомобильному пункту пропуска «Николаевка» на границе с Россией. В украинской погранслужбе заявили, что попытки сотрудников прогнать животное не увенчались успехом. Енот якобы вел себя агрессивно и бросался на людей.

    В результате на пункте «Николаевка» временно приостановили работу, так как сочли, что есть «реальная угроза жизни граждан, пересекающих границу».

    Украинские пограничники сообщили о еноте, у которого они заметили признаки бешенства, в Семёновскую районную организацию Украинского общества охотников и рыболовов, а также в санитарно-эпидемиологическую станцию. Когда на место прибыли специалисты, было принято решение «обезвредить животное».

    В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что во время инцидента с животным никто из находившихся на пропускном пункте не пострадал.

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