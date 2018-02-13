«Джебхат ан-Нусру» заподозрили в подготовке провокации с химоружием в Сирии

Житель провинции Идлиб сообщил в российский Центр примирения, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат
ан-Нусра» завезла в одну из деревень более 20 баллонов с хлором, готовя провокацию с участием «Белых касок» и, возможно, иностранными журналистами.
Как сообщает Центр примирения, провокацию могут готовить, чтобы затем обвинить официальный Дамаск в применении химического оружия против населения.
Сообщается, что вечером 12 февраля в Центр позвонил житель населенного пункта Серака (провинция Идлиб) и рассказал «о готовящейся провокации с использованием отравляющих химических веществ для показа в эфире иностранного телеканала».
Из сообщения Центра примирения: «По словам звонившего, днем 12 февраля боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“ тремя автомобилями завезли в Серакаб более 20 баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты. Также, по словам звонившего, представители местного отделения „Белых касок“ проводили репетиции „оказания первой помощи“ в индивидуальных средствах защиты якобы „пострадавшим местным жителям“ от отравления».
Как заявил звонивший, происходящее «снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей „Белых касок“», надевали на микрофон чехол с надписью CNN.
Из сообщения Центра примирения: «Между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке. Информация, полученная от жителя провинции Идлиб, вызывает серьезную озабоченность российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии».
В Центре отметили, что «все это говорит о том, что террористами „Джебхат ан-Нусры“ совместно с „белокасочниками“ готовится очередная провокация в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ для обвинений сирийских властей в применении химоружия против местных жителей».
Напомним, что 4 апреля прошлого года сирийская оппозиция объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 человек, еще 200 пострадали, и возложила ответственность на правительственные войска. США в ночь на 7 апреля, не дожидаясь результатов расследования, нанесли удар по базе Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. Президент Сирии Башар Асад заявил, что никакой химической атаки на самом деле не было и что боевиками была совершена провокация для оправдания удара по авиабазе.
Сообщается, что вечером 12 февраля в Центр позвонил житель населенного пункта Серака (провинция Идлиб) и рассказал «о готовящейся провокации с использованием отравляющих химических веществ для показа в эфире иностранного телеканала».
Из сообщения Центра примирения: «По словам звонившего, днем 12 февраля боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“ тремя автомобилями завезли в Серакаб более 20 баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты. Также, по словам звонившего, представители местного отделения „Белых касок“ проводили репетиции „оказания первой помощи“ в индивидуальных средствах защиты якобы „пострадавшим местным жителям“ от отравления».
Как заявил звонивший, происходящее «снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей „Белых касок“», надевали на микрофон чехол с надписью CNN.
Из сообщения Центра примирения: «Между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке. Информация, полученная от жителя провинции Идлиб, вызывает серьезную озабоченность российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии».
В Центре отметили, что «все это говорит о том, что террористами „Джебхат ан-Нусры“ совместно с „белокасочниками“ готовится очередная провокация в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ для обвинений сирийских властей в применении химоружия против местных жителей».
Напомним, что 4 апреля прошлого года сирийская оппозиция объявила, что в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун погибли 80 человек, еще 200 пострадали, и возложила ответственность на правительственные войска. США в ночь на 7 апреля, не дожидаясь результатов расследования, нанесли удар по базе Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака. Президент Сирии Башар Асад заявил, что никакой химической атаки на самом деле не было и что боевиками была совершена провокация для оправдания удара по авиабазе.
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