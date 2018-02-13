Песков рассказал о простуде Путина

Президент РФ Владимир Путин простудился, никаких серьезных заболеваний у него нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков: «Президент простудился, но никаких серьезных заболеваний. Он продолжает работу. Сегодняшнее совещание по микроэлектронике было передвинуто по причине того, что материал еще не готов, его необходимо доработать».



По словам Пескова, президент продолжает работу, сегодня у него «довольно рутинный день». Из публичных мероприятий — встреча с главой «Алросы». Путин заслушает доклад Сергея Иванова, а также обсудит итоги года, поскольку речь идет об одной из крупнейших компаний в России.



Песков добавил, что в среду глава государства не поедет на ВДНХ, где проходит форум «Наставник», назвав это «объяснимым» решением.



Дмитрий Песков: «Но он все равно встретится с участниками форума „Наставник“. Они приедут к нему. Когда и куда — это мы сориентируем, но встреча состоится».



По его словам, на среду у главы государства запланированы еще несколько встреч и международный телефонный разговор.