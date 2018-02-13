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    Российские гостиницы в разы завышают цены в преддверии ЧМ-2018. отели и гостиницы, Роспотребнадзор, тарифы и цены, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские гостиницы в разы завышают цены в преддверии ЧМ-2018

    Российские гостиницы в разы завышают цены в преддверии ЧМ-2018

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    Российские гостиницы в разы завышают цены в преддверии <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Российские гостиницы в разы завышают цены в преддверии ЧМ-2018

    Российские гостиницы в разы завышают цены в преддверии <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Ростуризм будет два раза в месяц проверять гостиницы на предмет завышения цен в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом пишет «Коммерсант».

      Последняя проверка выявила 69 отелей-нарушителей. Больше остальных отличились в калининградском гостинично-банном комплексе «Три пескаря», там цену по сравнению с нормативом завысили на 800 с лишним процентов — 20 тысяч вместо 2500 рублей.

      Свой черный список (уже второй) Ростуризм передал в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. И теперь недобросовестным отельерам может грозить административный штраф.

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