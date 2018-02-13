На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Утро началось с того, что уже 40 минут не могу уехать с лесного городка

Мда

Киевское направление просто стоит — Solomon Volfovich 🍊 (@solomon_vol) 13 февраля 2018 г.

Киевское направление ЦППК настойчиво игнорирует. Стоим на Лесном городке уже 40 минут. Поедем или нет — загадка. — Антон Свистельников (@maniaque2012) 13 февраля 2018 г.

папа позвонил и сказал что его электричка тожестоит хотя он давным давно уехал



что произошло ????? — кcюша ♡ надю (@mofbebe) 13 февраля 2018 г.

Сильнее всего напрягает голос на станции, который каждую минуту говорит, что электричка придет в 09:45, а после каждую минуту говорит про технические причины опоздания. — Мурбанистика (@kotovasiy_) 13 февраля 2018 г.