На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

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  • Фото: @K_V_N_78 / twitter.com; Трёхгорка / vk.com
На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек
  • Фото: @K_V_N_78 / twitter.com; Трёхгорка / vk.com

    • В пресс-службе Московской железной дороги сообщили о сбое движения на Киевском направлении.

    Сегодня утром возникли длительные задержки в движении электричек на Киевском направлении. Сбой вызвал поезд Нара — Москва, который остановился в 7:56 в перегоне Внуково — Лесной Городок, передает ТАСС.

    В МЖД добавили, что остановка состава произошла по «техническим причинам». Известно, что поезд принадлежит компании-перевозчику ОАО «ЦППК».

    В результате возник сбой в расписании движения электричек — задержки составляют более часа. Поезда пропускают поочередно по соседнему пути в реверсивном режиме.

    Ранее утром произошел сбой на Белорусском направлении МЖД. Причиной стало замыкание токоприемника у двух электричек, которые ехали в Москву.














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