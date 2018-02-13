На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

В
пресс-службе Московской железной дороги сообщили о сбое движения на Киевском направлении.
Сегодня утром возникли длительные задержки в движении электричек на Киевском направлении. Сбой вызвал поезд Нара — Москва, который остановился в 7:56 в перегоне Внуково — Лесной Городок, передает ТАСС.
В МЖД добавили, что остановка состава произошла по «техническим причинам». Известно, что поезд принадлежит компании-перевозчику ОАО «ЦППК».
В результате возник сбой в расписании движения электричек — задержки составляют более часа. Поезда пропускают поочередно по соседнему пути в реверсивном режиме.
Ранее утром произошел сбой на Белорусском направлении МЖД. Причиной стало замыкание токоприемника у двух электричек, которые ехали в Москву.
В МЖД добавили, что остановка состава произошла по «техническим причинам». Известно, что поезд принадлежит компании-перевозчику ОАО «ЦППК».
В результате возник сбой в расписании движения электричек — задержки составляют более часа. Поезда пропускают поочередно по соседнему пути в реверсивном режиме.
Ранее утром произошел сбой на Белорусском направлении МЖД. Причиной стало замыкание токоприемника у двух электричек, которые ехали в Москву.
Утро началось с того, что уже 40 минут не могу уехать с лесного городка— Solomon Volfovich 🍊 (@solomon_vol) 13 февраля 2018 г.
Мда
Киевское направление просто стоит
Киевское направление ЦППК настойчиво игнорирует. Стоим на Лесном городке уже 40 минут. Поедем или нет — загадка.— Антон Свистельников (@maniaque2012) 13 февраля 2018 г.
Киевское направление в в центр стоит. @centralppk что такое? pic.twitter.com/jr0mEn9e4s— Александр Девяткин (@adevyatkin) 13 февраля 2018 г.
папа позвонил и сказал что его электричка тожестоит хотя он давным давно уехал— кcюша ♡ надю (@mofbebe) 13 февраля 2018 г.
что произошло ?????
Сильнее всего напрягает голос на станции, который каждую минуту говорит, что электричка придет в 09:45, а после каждую минуту говорит про технические причины опоздания.— Мурбанистика (@kotovasiy_) 13 февраля 2018 г.
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