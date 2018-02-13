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    В Гонконге огромный вепрь устроил переполох в школе. Гонконг, животные, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Гонконге огромный вепрь устроил переполох в школе

    В Гонконге огромный вепрь устроил переполох в школе

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    В Гонконге огромный вепрь устроил переполох в школе

    В Гонконге огромный вепрь устроил переполох в школе

      Огромный кабан забрел на территорию школы в Гонконге. Дикий зверь напугал родителей учащихся, которые столкнулись с ним, когда пришли забирать детей после уроков.

      Оказавшись на территории учебного заведения, кабан заинтересовался мусорным контейнером. Не обращая особого внимания на людей и своих более мелких собратьев, он принялся увлеченно в нем копаться.



      Пол дикой свиньи не известен, но, как утверждает издание Mirror, размеры животного указывают на то, что это самец.

      Местные жители считают, что на столь необычный поступок кабана толкнул голод. В поисках пищи эти животные довольно часто приходят к человеческому жилью.

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