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    Вылетевший в Сургут Boeing вернулся во Внуково из-за задымления в салоне

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    Вылетевший в Сургут Boeing вернулся во Внуково из-за задымления в салоне

    Вылетевший в Сургут Boeing вернулся во Внуково <nobr>из-за</nobr> задымления в салоне

    Пассажирский Boeing, выполнявший рейс Москва — Сургут, вернулся в аэропорт Внуково из-за задымления в салоне.

    На борту воздушного судна находились 130 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

    Из сообщения диспетчерской службы: «Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из Внуково экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета. Экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту, никто не пострадал».

    Причины происшествия устанавливаются.

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