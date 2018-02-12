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    В парке «Патриот» под Петербургом воссоздают школу диверсантов времен Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, Кронштадт, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ парке «Патриот» под Петербургом воссоздают школу диверсантов времен Великой Отечественной войны

    В парке «Патриот» под Петербургом воссоздают школу диверсантов времен Великой Отечественной войны

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    В парке «Патриот» под Петербургом воссоздают школу диверсантов времен Великой Отечественной войны

    В парке «Патриот» под Петербургом воссоздают школу диверсантов времен Великой Отечественной войны

    В парке «Патриот» под Петербургом воссоздают школу диверсантов времен Великой Отечественной войны

      В Петербурге готовятся к открытию военно-исторического парка «Патриот». Комплекс на острове Котлин должен заработать уже этой весной. Его осмотрел командующий войсками ЗВО.

      В петербургском военно-историческом парке «Патриот» уже построены баня, конюшня и школа диверсантов. Как передает корреспондент НТВ Александр Щерба, изюминкой партизанского лагеря в Кронштадте и стала именно диверсантская школа. Здесь ощущается дух времени: исторические боевые снаряды и печка-буржуйка со столетними кирпичами.

      Аутентичность экспонатов вызывает и доверие, и уважение одновременно. Безусловно, посетителям (в первую очередь, подросткам) здесь должно быть интересно.

      Артём Спирин, командующий бригадой Западного военного округа: «Мы создаем атмосферу того времени — Великой Отечественной войны».

      До создания полной атмосферы еще несколько месяцев, а партизанская деревня — так неофициально называют эту часть парка — будет полностью готова лишь к маю. А вот реализация дальнейших планов военных будет зависеть от финансирования.

      Пока всё делается на средства Минобороны. Чтобы здесь появились школы юнг, водолазов, поисковые и аварийно-спасательные, необходимы серьезные деньги. И это вопрос ближайшего будущего.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Щербы.

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