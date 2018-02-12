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    Суд в Великобритании прекратил процесс по делу Буковского

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    Суд в Великобритании прекратил процесс по делу Буковского

    Суд в Великобритании прекратил процесс по делу Буковского

    Королевский суд города Кембридж прекратил судебный процесс по делу подозреваемого в педофилии советского диссидента и писателя Владимира Буковского.

    Адвокат Буковского Роберт Браун заявил, что причиной решения суда стало плохое состояние здоровья его клиента.

    Роберт Браун: «Судопроизводство прекращено, Буковского судить не будут. Он плохо себя чувствует, у него очень плохое здоровье».

    Эту информацию подтвердили в суде, заявив, что в деле Буковского поставлена точка, передает ТАСС. Заседание, на котором приняли это постановление, длилось 10 минут.

    смотретьОбвиненный в педофилии диссидент Буковский опасается за свою жизнь
    Обвиненный в педофилии диссидент Буковский опасается за свою жизнь
    Напомним, Владимира Буковского заподозрили в изготовлении и хранении детской порнографии. Сам писатель все отрицал. Позднее Высокий суд Лондона снял с него обвинения в производстве порно с участием детей.

    Буковский — основатель диссидентского движения в СССР. В 1976 году советские власти обменяли его на чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Он уже более 40 лет живет в Великобритании.

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