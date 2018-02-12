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Участник «Ты супер!» благодаря проекту обрел отца и брата

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Участник «Ты супер!» благодаря проекту обрел отца и брата

Участник «Ты супер!» благодаря проекту обрел отца и брата

Участник «Ты супер!» благодаря проекту обрел отца и брата

    10 февраля в эфире НТВ показали первый выпуск второго сезона «Ты супер!». Для ребят это стало серьезным испытанием. 17-летнему Владимиру Скрипалю из Татарстана этот день запомнится особенно. Дело даже не в том, что ему сказали да сразу три члена жюри, а в том, что за кулисами парня, которого вырастила приемная мать, ждали родные брат и отец. Володя увидел их впервые в жизни.

    Парень с забавными веснушками по имени Володя Скрипаль знает, каково это, остаться совсем одному. Когда ему было семь лет, мама пошла в магазин за хлебом и не вернулась. Загуляла. Потом женщину лишили родительских прав. Кто его отец, мальчик не знал.

    Сергей Лебеденко, отец Володи Скрипаля: «Ни разу не виделись. Я узнал, когда ему уже было 5–6 лет и они уже жили далеко».

    Когда Володя родился, его мать не сообщила отцу об этом. У Сергея Лебеденко новая семья в Оренбургской области. Его сын Егор не знал о существовании брата до последнего момента.

    Егор Лебеденко: «Я только в пятницу узнал, что он у меня есть в Москве. Я чуть-чуть разволновался».

    Но больше всех волновался Володя. Ведь ему предстояло впервые выйти на большую сцену, а отец с братом в тайной комнате тем временем внимательно смотрели на экран.

    Три члена жюри сказали: «Да». Значит, Владимир Скрипаль прошел в следующий тур. После объявления результатов Володя не понимал, куда и зачем его ведут через темное закулисье. Пронзительный момент — и Вова уже не сдерживает слез.

    Уже после Сергей познакомился с приемной матерью Владимира Скрипаля — Натальей Васильевной. А маленький Егор заявил, что брат ему вполне понравился.

    До звонка от редакторов проекта «Ты супер!» отец Вовы был уверен, что сын живет со своей родной матерью. Он и не знал, что мальчика усыновили.

    Владимир Скрипаль: «Похожи мы прямо. Вот так смотришь: вообще „три брата-акробата“ или „три богатыря“».

    Теперь все будет по-другому. Отец с сыном живут друг от друга всего в 400 километрах. Так что ближайшую поездку в гости уже запланировали.

    Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.

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