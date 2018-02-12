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    Три года «Минску-2»: почему процесс примирения на Украине так затянулся. войны и вооруженные конфликты, Германия, дипломатия, Украина, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТри года «Минску-2»: почему процесс примирения на Украине так затянулся

    Три года «Минску-2»: почему процесс примирения на Украине так затянулся

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    Три года «Минску-2»: почему процесс примирения на Украине так затянулся

    Три года <nobr>«Минску-2»</nobr>: почему процесс примирения на Украине так затянулся

      Сегодня исполняется три года с того дня, когда между Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской республиками было подписано второе минское соглашение. Документ под названием «Комплекс мер по выполнению минских соглашений» разработали лидеры четырех стран, в том числе и России. И хотя «Минск-2» позволил прекратить крупные боевые действия, мира достичь так и не удалось: 17 попыток установить режим тишины успехом не увенчались.

      13 пунктов за подписью участников трехсторонней контактной группы. И декларация четырех президентов — России, Германии, Франции и Украины — в поддержку этих соглашений. Без подписей, выполнение заверили лишь устно. Пусть не прорыв, но результат, который можно положить в основу. Прекращение боевых действий, отвод тяжелых вооружений, особый статус для двух регионов и конституционная реформа на Украине. Внятно и конструктивно, черным по белому.

      Правы оказались те, кто предрек «Минску-2» долгоиграющий сериальный формат. К примеру, шестой пункт — освобождение и обмен заложников на основе принципа «всех на всех» — в усеченном варианте был реализован только два месяца назад.

      Денис Пушилин, постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске: «Украина на данный момент не выполнила полноценно ни одного пункта. Не хочет, не может и сейчас не видит даже возможностей для западных партнеров демонстрировать хоть какую-то всецелую готовность».

      Крепость европейского слова оказалась тоже так себе. Германия и Франция отстраненно медитируют, наблюдая за вялотекущим переговорным процессом.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Савина.

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