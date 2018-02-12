Вертолет загорелся после жесткой посадки в Томской области

Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области. После приземления борт вспыхнул.
Известно, что Ми-8 перевозил пациента и медиков. Всего на борту находились шесть человек. Жесткая посадка произошла в 100 километрах от города Стрежевой, передает «Интерфакс».
Лежащий на земле Ми-8 заметил экипаж другого вертолета, который пролетал мимо. В экстренные службы сообщили, что на фюзеляже Ми-8 видны следы пожара, а рядом есть живые люди.
Лежащий на земле Ми-8 заметил экипаж другого вертолета, который пролетал мимо. В экстренные службы сообщили, что на фюзеляже Ми-8 видны следы пожара, а рядом есть живые люди.
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