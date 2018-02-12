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    Минимальная цена на водку в 2018 году не изменится. алкоголь, налоги и пошлины, правительство РФ, тарифы и цены, Хлопонин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинимальная цена на водку в 2018 году не изменится

    Минимальная цена на водку в 2018 году не изменится

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    Минимальная цена на водку в 2018 году не изменится

    Минимальная цена на водку в 2018 году не изменится

      Правительство не планирует повышать минимальную цену на водку в этом году. В последний раз ее поднимали прошлой весной. Акцизы на крепкий алкоголь остаются прежними, а значит, необходимости менять цену тоже нет.

      Минимальная розничная цена на водку в 2018 году расти не будет, заявил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью «Российской газете». Сейчас минимальная цена за бутылку в пол-литра составляет 205 рублей.

      Ранее о том, что оснований повышать стоимость нет, говорили и в Минфине. Обычно это происходило из-за роста акцизов, а они заморожены на ближайшие два года.

      Также Хлопонин добавил, что есть предложения привязать минимальную цену на водку к инфляции, чтобы производитель мог компенсировать связанные с этим потери. В минувшем году продажи беленькой в России упали на 16%.

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