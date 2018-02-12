Уехавшая в Турцию с возлюбленным россиянка потеряла память и жила на остановке

Больше трех тысяч километров преодолел житель Удмуртии ради встречи с матерью. Женщину, потерявшую память, нашли на остановке общественного транспорта в турецкой Анталье. К счастью, неравнодушные люди помогли решить ее проблему: они сфотографировали ее паспорт и выложили снимок в Интернет. Подключилось и местное телевидение.

Оказалось, что все это время Юлию искали на родине ее дети. Они и рассказали, что несколько месяцев назад их мать — учительница музыки — улетела в Турцию с новым возлюбленным. Сначала каждый день звонила и писала, а потом связь резко оборвалась.



Чтобы забрать мать домой, Константину Олушеву пришлось экстренно бросить все дела, взять у знакомых денег взаймы на билет и отправиться в чужую страну. Он боялся, что она его не вспомнит. Очевидцы уверяли, что у женщины спутанное сознание. Но все обошлось — Юлия Олушева узнала сына и согласилась последовать за ним.



Константин Олушев: «Безумно рад, что мы уже в России, что не придется в незнакомой стране с незнакомым языком общаться. Конечно, маме очень плохо, она переживает. Надеюсь, что все будет хорошо».



О том, что мать попала в беду, Константин узнал из социальных сетей. Кто-то из соотечественников, живущих в Турции, выложил фотографию паспорта Юлии. Под снимком было написано, что женщина живет на автобусной остановке. При этом не могла внятно объяснить, кто она, откуда и почему оказалась на улице. Первые подробности семья узнала по телефону от очевидцев.



Семья увидела и сюжет турецкого телевидения о женщине на остановке, которая отказывалась принимать какую-либо помощь. Единственный, кому она доверилась, — стекольщик по имени Ахмет. Старик ежедневно приносил ей обеды и разрешал спать в своей легковушке. Специально для этого оставлял машину на ночь у мастерской.



Юлия и теперь толком не объяснила, что с ней произошло. Константин говорит, что в Турцию мать переехала не так давно, пару месяцев назад. Для семьи и близкого окружения это решение стало полной неожиданностью. Ведь у женщины трое детей, в том числе дочь, которая учится в школе.



Но чувства к мужчине, с которым у нее завязался курортный роман, судя по всему, оказались очень сильными. Юлия собрала вещи и уехала. С близкими созванивалась редко, с избранником так и не познакомила. Сообщила, что устроилась продавцом в магазине. Потом письма прекратились.



Единственное, что удалось выяснить, — романтические отношения женщины прекратились. Видимо, для нее это было неожиданно и стало серьезным стрессом. Близкие хотят показать Юлию психологам и по возможности вернуть ее к любимому делу. Много лет она преподавала музыку и пела в хоре.