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    ФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж. Симферополь, Украина, ФСБ, задержание, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж

    ФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж

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    • Фото: ФСБ России
    ФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж

    ФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж

    ФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж
    • Фото: ФСБ России

      • Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж.

      По факту задержания украинского шпиона возбуждено дело, передает РИА Новости. По данным ФСБ, он собирал для украинских спецслужб составляющие гостайну сведения о работе Росгвардии и сотрудниках ФСБ. Утечка этой информации за границу могла нанести ущерб безопасности государства.

      Имя шпиона, задержанного в Симферополе, уже известно — это Константин Александрович Давыденко, гражданин Украины. Он был схвачен накануне.

      Центр общественных связей ФСБ: «11 февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ».

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