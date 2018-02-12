ФСБ: украинец задержан в Симферополе за шпионаж

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины за шпионаж.
По факту задержания украинского шпиона возбуждено дело, передает РИА Новости. По данным ФСБ, он собирал для украинских спецслужб составляющие гостайну сведения о работе Росгвардии и сотрудниках ФСБ. Утечка этой информации за границу могла нанести ущерб безопасности государства.
Имя шпиона, задержанного в Симферополе, уже известно — это Константин Александрович Давыденко, гражданин Украины. Он был схвачен накануне.
Центр общественных связей ФСБ: «11 февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ».
Имя шпиона, задержанного в Симферополе, уже известно — это Константин Александрович Давыденко, гражданин Украины. Он был схвачен накануне.
Центр общественных связей ФСБ: «11 февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ».
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