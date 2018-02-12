«Брэйн ринг» с Андреем Козловым возвращается на НТВ

НТВ объявляет о перезапуске легендарного проекта «Брэйн ринг» — любимая телезрителями программа начнет новую жизнь в эфире НТВ совсем скоро. Ведущим интеллектуальных состязаний на главном ринге страны по-прежнему будет известный знаток, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Козлов.

2837 НТВ

телевидение

Сегодня «Брэйн ринг» — это не только знаменитая телевизионная игра, история которой насчитывает почти 20 лет, но и целое социальное движение: около полумиллиона человек на постоянной основе играют в «Брэйн ринг» как в России, так и за рубежом.



Напомним, из эфира российских телеканалов программа исчезла в декабре 2013 года. Однако этот факт никак не повлиял на существование «Брэйн ринга» вне телевидения. Параллельно с этим эфирные версии интеллектуальной игры вышли в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и на Украине.



Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «„Брэйн ринг“ — это легендарная игра, на которой воспитано, как мне кажется, целое поколение. И то, что, лишившись эфира, она не умерла, а продолжила жить неэфирной жизнью, говорит о том, насколько высок и силен интерес аудитории к интеллектуальным состязаниям. Особенно ценно наблюдать включенность молодой аудитории. Мы уверены, что возрождение проекта „Брэйн ринг“ станет событием, знаковым для всех поклонников данного формата».



Правила состязаний останутся неизменными. По традиции на ринге в рамках двух отборочных и двух финальных боев будут встречаться две команды из шести человек, располагающиеся за красным и зеленым столами и соревнующиеся в скорости ответов на вопросы.



После озвученного вопроса игрокам будет отведено 20 секунд на размышление — эрудиты, которые смогут быстрее дать правильный ответ, зарабатывают одно очко. Команда, сумевшая первой набрать пять очков, выигрывает бой, а победитель двух финальных поединков получает возможность выступить в следующей игре турнира. В качестве приза триумфаторы будут награждены Кубком России. Помимо самого интеллектуального состязания зрители НТВ смогут насладиться музыкальными тайм-аутом.



Андрей Козлов, ведущий проекта «Брэйн ринг»: «Я как телезритель с огромным удовольствием наблюдаю за теми трансформациями, которые происходят на НТВ. Канал превращается в рейтинговое интеллектуальное телевидение. Это производит впечатление. Мне приятно, что мы смогли попасть в структуру нового НТВ. Самое главное изменение „Брэйн ринга“ — в аудитории. Мы надеемся, что сейчас у телеэкранов окажутся те люди, которые родились в год, когда „Брэйн ринг“ впервые вышел в эфир. Я обещаю, что это будет захватывающее зрелище. Победит сильнейший!»