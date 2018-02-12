Женский гигантский слалом на Олимпиаде перенесли из-за непогоды

Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесли
из-за сильного ветра.
Соревнования должны были пройти 12 февраля, но из-за сильного ветра организаторы были вынуждены отложить старт, передает AFP со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS). Соревнования пройдут 15 февраля.
Ранее на Играх в Пхенчхане перенесли соревнования в скоростном спуске у мужчин, которые были запланированы на 11 февраля, и квалификацию сноубордисток в слоупстайле.
Ранее на Играх в Пхенчхане перенесли соревнования в скоростном спуске у мужчин, которые были запланированы на 11 февраля, и квалификацию сноубордисток в слоупстайле.
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