Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Женский гигантский слалом на Олимпиаде перенесли из-за непогоды

    комментировать

    Женский гигантский слалом на Олимпиаде перенесли из-за непогоды

    Женский гигантский слалом на Олимпиаде перенесли <nobr>из-за</nobr> непогоды

    Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесли из-за сильного ветра.

    Соревнования должны были пройти 12 февраля, но из-за сильного ветра организаторы были вынуждены отложить старт, передает AFP со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS). Соревнования пройдут 15 февраля.

    Ранее на Играх в Пхенчхане перенесли соревнования в скоростном спуске у мужчин, которые были запланированы на 11 февраля, и квалификацию сноубордисток в слоупстайле.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru