Спицов рассказал о нелегком пути к невероятному для себя четвертому месту в скиатлоне

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

После финиша 21-летний спортсмен признался, что и мечтать не мог о таком высоком результате в дебютной олимпийской гонке.: «Если бы мне перед гонкой об этом сказали, я бы просто посмеялся и не поверил всему этому».Россиянин также рассказал, что после завала на старте гонки бежал первую половину дистанции со сломанной лыжей.: «Сломал кончик лыжи, хорошо, что палки целы остались. Смог вернуться в гонку. Пробежал 15 км со сломанной лыжей? Да, все верно. Если честно, просто было жалко лыжи, потому что они прекрасно работали сегодня. И катили, и держали. Из-за этого было обидно. Доволен тем, что гонка прошла прекрасно, несмотря на то, что я упал. Ставил себе цель попасть в топ-10, но рассчитывать на такое в лыжах трудно, я думаю».Виновником стартового завала стал норвежец Симен Крюгер, который в итоге и выиграл гонку.: «Если честно, сам не понял, что случилось на старте. Упал Крюгер, за ним Андрей Ларьков, мы друг за другом шли, и я не успел среагировать. Конечно, это повлияло, пришлось столько отыгрывать, мы со старта ушли последними, но хорошо, что темп был средним. Хорошо, что получилось закрыть просвет этот. Не так тяжело было психологически. На третьем круге потерял контакт, увидел, что группа отдаляется, и подумал, что исход гонки решен, но все равно боролся до последнего».Спицов также добавил, что его подстегивает отстранение от Игр ведущих российских лыжников. По его словам, в Пхёнчхан могла отправиться «одна из сильнейших команд в истории».