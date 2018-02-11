В США пара потратила все сбережения на лодку, затонувшую на второй день плавания

Американцы Таннер Бродвелл и Никки Уошл потеряли все свои средства, отправившись в неудачное путешествие на лодке.
26-летний Бродвелл и его 24-летняя подруга из Колорадо решили последовать за своей мечтой. Однако их планы провалились и пара потеряла все, что у них было, пишет газета Tampa Bay Times.
Около двух лет они копили на путешествие на лодке, откладывая деньги. В результате на покупку лодки у них ушли все имеющиеся средства, к тому же паре пришлось продать спортивный автомобиль Бродвелла. Опыта в управлении судами у них не было, но отец Таннера тренировал их во время заплывов на яхте в Мексиканском заливе.
В мае Никки и Танер переехали во Флориду. Там они обосновались на стоянке для яхт, где готовились к путешествию. 6 февраля они решились наконец покинуть бухту. Однако их планы провалились: уже на следующий день во время плавания лодка наткнулась на некий объект под водой и начала тонуть. Это произошло возле популярной у туристов рыбацкой деревни.
Паре удалось спастись. С собой они сумели вытащить с тонущего судна своего двухлетнего мопса Реми, а также прихватили документы и немного наличных денег.
Теперь у пары нет ни дома, ни работы, ни каких-либо средств к существованию. Бродвелл, рассказывая о случившемся, заявил, что «потерял все за 20 минут». Тем не менее Таннер и Никки решили, что не станут отказываться от своей цели. Пара планирует в будущем купить еще одну лодку.
Около двух лет они копили на путешествие на лодке, откладывая деньги. В результате на покупку лодки у них ушли все имеющиеся средства, к тому же паре пришлось продать спортивный автомобиль Бродвелла. Опыта в управлении судами у них не было, но отец Таннера тренировал их во время заплывов на яхте в Мексиканском заливе.
В мае Никки и Танер переехали во Флориду. Там они обосновались на стоянке для яхт, где готовились к путешествию. 6 февраля они решились наконец покинуть бухту. Однако их планы провалились: уже на следующий день во время плавания лодка наткнулась на некий объект под водой и начала тонуть. Это произошло возле популярной у туристов рыбацкой деревни.
Паре удалось спастись. С собой они сумели вытащить с тонущего судна своего двухлетнего мопса Реми, а также прихватили документы и немного наличных денег.
Теперь у пары нет ни дома, ни работы, ни каких-либо средств к существованию. Бродвелл, рассказывая о случившемся, заявил, что «потерял все за 20 минут». Тем не менее Таннер и Никки решили, что не станут отказываться от своей цели. Пара планирует в будущем купить еще одну лодку.
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