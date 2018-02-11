Носочки для педикюра, погружная блинница и резак для дворников: тест рекламных обещаний

Способны ли носочки для педикюра улучшить состояние ног? Правда ли устройство из Германии умеет обновлять автомобильные дворники, поэтому новые можно не покупать? И в самом ли деле погружная блинница спасет тех, кто не умеет печь на обычной сковородке? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

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Погружная блинница



Производитель обещает, что погружная блинница за 1400 рублей позволит испечь идеально ровные, тонкие и золотистые блинчики даже новичку. Работает от сети, нагревается три минуты. Горячей стороной нужно погрузить устройство в тесто (емкость в комплекте). Подождать 2–3 секунды, пока прилипнет, и потом жарить, как обычно. Производитель блинницы уверяет, что масло в тесто можно не добавлять.



Скорости устройство не добавляет, и в арсенал шеф-поваров оно вряд ли войдет. Но зато позволяет делать блины там, где нет плиты, например, даже на самой неблагоустроенной даче. Вывод — чудо.



Оживитель автомобильных дворников



Новые дворники для машины стоят недешево, но производитель устройства ценой 750 рублей уверяет, что можно продлить жизнь и старым стеклоочистителям. Прибор аккуратно срезает кромку, снова делая ее ровной.



Производитель указывает, что прибор рассчитан примерно на 10 срезов. Потом нож может затупиться и даже испортить щетки. Обновить один дворник можно дважды — первый раз в отверстии номер 1, второй раз — в номере 2.



Конечно, новыми дворники от обрезки не станут — эффект старения резины не отменить — и вскоре края снова потрескаются, а разводы вернутся. Но продлить дворникам жизнь и все-таки отсрочить покупку новых устройство, несомненно, позволяет. Вердикт — чудо.



Носочки для педикюра



Японский производитель носочков для домашнего педикюра (цена 600 рублей за пару) уверяет, что их использование заменит поход в салон красоты. После первого же применения ступни станут нежными и гладкими, и все благодаря щадящему пилингу с молочной кислотой и цветочными экстрактами. Ороговевшая кожа должна размягчиться и на третий-пятый день начать отшелушиваться. Как обещает инструкция, эффект длится до двух месяцев.



Производитель признает, что противопоказания есть: ранки, воспаления, непереносимость компонентов. Но без помощи специалиста заранее просчитать последствия сложно.



Применять товар можно только в том случае, если он не доставляет дискомфорта. Но в целом риск все-таки неоправданно высокий. Да и цена — тоже вопрос, ведь молочную кислоту и крем можно купить и смешать самому, причем за копейки. Вывод — не чудо.