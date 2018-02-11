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    Новинка недели: вакуумный блендер. гаджеты, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовинка недели: вакуумный блендер

    Новинка недели: вакуумный блендер

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    Новинка недели: вакуумный блендер

    Новинка недели: вакуумный блендер

    Новинка недели: вакуумный блендер

      Вакуумный блендер — самое любопытное из устройств, с которыми познакомилась программа «Чудо техники» за минувшие семь дней.

      Вакуумный блендер оснащен колпаком, который не только снижает уровень шума, но и откачивает воздух из кувшина. Производитель заявляет, что благодаря этой технологии продукт во время измельчения не насыщается кислородом, ингредиенты сохраняют пользу, а смесь получается однородной по структуре и насыщенного цвета.

      Впрочем, в процессе тестирования испытатели заметили лишь одну разницу по сравнению с обычным блендером: здесь во время взбивания не появляется пена.

      Цена этого устройства — почти 45 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете качественную сборку и безопасность. Блендер не позволяет начать работу, если что-то установлено неправильно, и отключается при перегреве.

      Однако почти такое же устройство, только с другой маркой на корпусе, можно найти и на 10 тысяч дешевле. Но в целом, если денег вам не жалко, блендер хороший. Оценка — 4 звезды.

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