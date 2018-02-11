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    Жители сибирского поселка массово освоили сноуборд. Красноярский край, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители сибирского поселка массово освоили сноуборд

    Жители сибирского поселка массово освоили сноуборд

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    Жители сибирского поселка массово освоили сноуборд

    Жители сибирского поселка массово освоили сноуборд

    Жители сибирского поселка массово освоили сноуборд

      Жители Красноярского края взялись за развитие активных видов спорта. В глухом сибирском поселке Черемшанка решили освоить сноуборд. Доски для катания делают самостоятельно, спортсмены сами чистят трассы и даже строят трамплины.

      На сотню километров от Черемшанки нет никаких трасс: не то что горнолыжных, даже автомобильных. Даже связь в таежном поселке работает через раз. А сноубордистов там как на модном курорте. К полудню все идут на гору. Программа катания произвольная, но перед этим нужно выполнить обязательную с помощью лопаты. Любишь кататься — копай.

      В поселке на сноуборде стоит каждый второй. С простыми трюками справляются даже маленькие. Бум на доски случился несколько лет назад. Гость из города привез с собой сноуборд ради забавы. Молодежь смотрела на чудо-инвентарь во все глаза, такого в поселке еще не было. Потом кто-то из местных мастеров вырезал деревянный сноуборд. Управляемости никакой, зато какой драйв. Первые испытатели самодельной доски собирали по пути деревья, набивали шишки и учились.

      Потом все обзавелись своим инвентарем, появились квалифицированные инструкторы, даже несколько спортивных судей. Выездные катания стали собирать по 80 человек — больше просто отказывались принимать лыжные базы. По мере того, как ширился круг сноубордистов, рос запрос на другие виды спорта. Местный активист Василий Пацевич подавал заявки на все возможные гранты. И выиграл два президентских и пять краевых.

      На грантовые деньги активисты закупили оборудование, обустроили небольшой, но очень востребованный тренажерный зал, построили хоккейную коробку, единственную на несколько деревень. И начали объявлять еженедельно волонтерские субботники: кому-то же надо за всем добром следить. Поначалу приходили единицы, а потом лопаты в руки взяли и те, кто раньше хулиганил на территории.

      Свой опыт спортсмены распространяют и в других поселках района, чтобы даже в самой маленькой деревне было свое сообщество любителей активного образа жизни. Самим черемшанцам в рамках спорта уже тесно, летом намерены заняться развитием экотуризма. В поселке есть, что показать.

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