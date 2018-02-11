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    В Кентукки мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой

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    В Кентукки мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой

    В Кентукки мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой

    В американском штате Кентукки мужчина убил четырех человек и совершил самоубийство.

    Полицейские получили сообщение о стрельбе на севере округа Джонсон. На месте происшествия они нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями. Преступник успел скрыться на машине до их приезда.

    Позже в этот же день стражи порядка обнаружили автомобиль подозреваемого в городе Пейнтсвилл, рядом с жилым домом. В нем оказались тела еще двух человек, тоже убитых преступником. Сам он покончил с собой.

    Мотивы стрелка пока не известны.

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