В ДТП на Щёлковском шоссе в Подмосковье погибли три человека

Смертельная авария произошла на
33-м километре Щелковского шоссе.
В столкновении двух иномарок погибли три человека и трое пострадали, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.
ГУ МВД РФ по Москвовской области: «На 33-м км Щелковского шоссе столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. В результате аварии три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ГУ МВД РФ по Москвовской области: «На 33-м км Щелковского шоссе столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. В результате аварии три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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