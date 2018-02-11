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    В ДТП на Щёлковском шоссе в Подмосковье погибли три человека

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    В ДТП на Щёлковском шоссе в Подмосковье погибли три человека

    В ДТП на Щёлковском шоссе в Подмосковье погибли три человека

    В ДТП на Щёлковском шоссе в Подмосковье погибли три человека

    Смертельная авария произошла на 33-м километре Щелковского шоссе.

    В столкновении двух иномарок погибли три человека и трое пострадали, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

    ГУ МВД РФ по Москвовской области: «На 33-м км Щелковского шоссе столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. В результате аварии три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести».

    Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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