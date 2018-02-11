Глава «Ростеха» рассказал о возможности продажи С-400 США

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил возможность продажи США российских ЗРК
С-400, если Вашингтон изъявит такое желание.
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Об этом Чемезов заявил в интервью газете Washington Post.
Речь о продаже С-400 СШа зашла после того, как журналист поинтересовался, с какой целью Россия продала С-400 Турции, которая является членом НАТО.
Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех»: «С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет»
Чемезов добавил, что не видит в этом «никаких проблем для России с точки зрения безопасности». Наоборот, подчеркнул он, если страна «способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно, а те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды».
Глава «Ростеха» также отметил, что многие страны хотели бы иметь такое вооружение, и поэтому оно пользуется большим спросом.
С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. На вооружении российской армии с 2007 года.
Речь о продаже С-400 СШа зашла после того, как журналист поинтересовался, с какой целью Россия продала С-400 Турции, которая является членом НАТО.
Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех»: «С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет»
Чемезов добавил, что не видит в этом «никаких проблем для России с точки зрения безопасности». Наоборот, подчеркнул он, если страна «способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно, а те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды».
Глава «Ростеха» также отметил, что многие страны хотели бы иметь такое вооружение, и поэтому оно пользуется большим спросом.
С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. На вооружении российской армии с 2007 года.
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