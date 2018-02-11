Паспорт <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Паспорт 16+ 16+
    •  

    СМИ: в США изобрели «идеальное оружие» против российских подлодок

    3 комментария
    • Кадр из видео DARPAtv / youtube.com
    СМИ: в США изобрели «идеальное оружие» против российских подлодок

    СМИ: в США изобрели «идеальное оружие» против российских подлодок

    СМИ: в США изобрели «идеальное оружие» против российских подлодок
  • Кадр из видео DARPAtv / youtube.com

    • Научно-исследовательское управление ВМС США получило беспилотное судно «Морской охотник», способное отслеживать бесшумные подводные лодки России и Китая.

    Как пишет National Interest, «Морской охотник» может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту. Судно считается самым большим в мире беспилотным кораблем и составляет 40 метров в длину. Корабль способен развивать скорость в 27 узлов (50 км/ч).

    Главным преимуществом «Морского охотника» называется дешевизна в эксплуатации по сравнению с традиционными эскадренными миноносцами. Отмечается, что ежедневное обслуживание беспилотника обойдется ВМС США в 15–20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов.

    Издание отмечает, что улучшение противолодочной обороны США стало неотложной задачей, так как в последнее время наблюдается увеличение количества подлодок возможных противников, к которым в Америке относят Россию и Китай.

    «Морской охотник» может встать на вооружение ВМС США уже в этом году. Кроме того, в США идет работа над еще одним беспилотником под предварительным названием «Морской охотник-2».


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru