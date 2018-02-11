СМИ: в США изобрели «идеальное оружие» против российских подлодок

Научно-исследовательское управление ВМС США получило беспилотное судно «Морской охотник», способное отслеживать бесшумные подводные лодки России и Китая.
Как пишет National Interest, «Морской охотник» может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту. Судно считается самым большим в мире беспилотным кораблем и составляет 40 метров в длину. Корабль способен развивать скорость в 27 узлов (50 км/ч).
Главным преимуществом «Морского охотника» называется дешевизна в эксплуатации по сравнению с традиционными эскадренными миноносцами. Отмечается, что ежедневное обслуживание беспилотника обойдется ВМС США в 15–20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов.
Издание отмечает, что улучшение противолодочной обороны США стало неотложной задачей, так как в последнее время наблюдается увеличение количества подлодок возможных противников, к которым в Америке относят Россию и Китай.
«Морской охотник» может встать на вооружение ВМС США уже в этом году. Кроме того, в США идет работа над еще одним беспилотником под предварительным названием «Морской охотник-2».
Главным преимуществом «Морского охотника» называется дешевизна в эксплуатации по сравнению с традиционными эскадренными миноносцами. Отмечается, что ежедневное обслуживание беспилотника обойдется ВМС США в 15–20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов.
Издание отмечает, что улучшение противолодочной обороны США стало неотложной задачей, так как в последнее время наблюдается увеличение количества подлодок возможных противников, к которым в Америке относят Россию и Китай.
«Морской охотник» может встать на вооружение ВМС США уже в этом году. Кроме того, в США идет работа над еще одним беспилотником под предварительным названием «Морской охотник-2».
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