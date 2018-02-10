В Екатеринбурге хулиган избил водителя скорой

Екатеринбургские сыщики выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи.
ЧП случилось в ночь на 10 февраля. Медиков вызвали в букмекерскую контору, где, как сообщили звонившие, человек потерял сознание.
Прибывшие на место медики обнаружили жестоко избитого молодого человека, рядом с которым стоял другой мужчина. Когда сотрудники скорой подошли к ним, мужчина грубо заявил, что они должны отойти, так как он еще не закончил беседовать с избитым.
Фельдшеры все же смогли довести пострадавшего до автомобиля скорой, однако мужчина последовал за медиками. Сначала он мешал закрыть дверь машины, а потом стал бегать вокруг кареты скорой и пинать машину. Тогда водитель скорой попытался утихомирить хулигана, но тот полез в драку. На подмогу ему выбежали еще несколько человек, сообщает E1.Ru.
В результате и водителя пришлось доставить в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. 22-летний злоумышленник задержан.
Прибывшие на место медики обнаружили жестоко избитого молодого человека, рядом с которым стоял другой мужчина. Когда сотрудники скорой подошли к ним, мужчина грубо заявил, что они должны отойти, так как он еще не закончил беседовать с избитым.
Фельдшеры все же смогли довести пострадавшего до автомобиля скорой, однако мужчина последовал за медиками. Сначала он мешал закрыть дверь машины, а потом стал бегать вокруг кареты скорой и пинать машину. Тогда водитель скорой попытался утихомирить хулигана, но тот полез в драку. На подмогу ему выбежали еще несколько человек, сообщает E1.Ru.
В результате и водителя пришлось доставить в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. 22-летний злоумышленник задержан.
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