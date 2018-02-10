Мы и наука. Наука и мы <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мы и наука. Наука и мы 12+
    •  

    В Екатеринбурге хулиган избил водителя скорой

    комментировать

    В Екатеринбурге хулиган избил водителя скорой

    В Екатеринбурге хулиган избил водителя скорой

    Екатеринбургские сыщики выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи.

    ЧП случилось в ночь на 10 февраля. Медиков вызвали в букмекерскую контору, где, как сообщили звонившие, человек потерял сознание.

    Прибывшие на место медики обнаружили жестоко избитого молодого человека, рядом с которым стоял другой мужчина. Когда сотрудники скорой подошли к ним, мужчина грубо заявил, что они должны отойти, так как он еще не закончил беседовать с избитым.

    Фельдшеры все же смогли довести пострадавшего до автомобиля скорой, однако мужчина последовал за медиками. Сначала он мешал закрыть дверь машины, а потом стал бегать вокруг кареты скорой и пинать машину. Тогда водитель скорой попытался утихомирить хулигана, но тот полез в драку. На подмогу ему выбежали еще несколько человек, сообщает E1.Ru.

    В результате и водителя пришлось доставить в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. 22-летний злоумышленник задержан.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru