В Москве проверяют учителя, запретившего детям выходить в туалет на уроках без справки

В столичном лицее начали проверку после сообщения о том, что один из учителей запретил детям выходить из класса на уроке без справки от врача.
В московском лицее №1795 идет проверка после появления своеобразной инструкции для родителей школьников. Текст памятки предоставили ТАСС родители одного из учеников. Они сообщили, что получили инструкцию от классного руководителя.
В памятке говорится, что дети не имеют права покидать здание школы во время уроков без письменного согласия родителей и обязательства выучить все дома. Еще одним пунктом инструкции, который возмутил родителей, стал запрет для детей выходить во время уроков в туалет.
Из памятки: «Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут».
В самом лицее РИА Новости прокомментировали появление такого документа. Директор Валентина Сетежева сообщила, что в учебном заведении уже начато служебное расследование. Она уточнила, что этот документ не был официально утвержден, поэтому силы не имеет.
Валентина Сетежева, директор лицея №1795: «„Памятка“ неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством».
Сетежева также принесла извинения родителям учеников.
В памятке говорится, что дети не имеют права покидать здание школы во время уроков без письменного согласия родителей и обязательства выучить все дома. Еще одним пунктом инструкции, который возмутил родителей, стал запрет для детей выходить во время уроков в туалет.
Из памятки: «Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут».
В самом лицее РИА Новости прокомментировали появление такого документа. Директор Валентина Сетежева сообщила, что в учебном заведении уже начато служебное расследование. Она уточнила, что этот документ не был официально утвержден, поэтому силы не имеет.
Валентина Сетежева, директор лицея №1795: «„Памятка“ неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством».
Сетежева также принесла извинения родителям учеников.
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