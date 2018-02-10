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    В Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры. Московская область, дипломатия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры

    В Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры

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    В Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры

    В Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры

    В Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры

      На турнире для дипработников в Московской области соревнуются команды из 20 стран и Европейской экономической комиссии.

      Зимние дипломатические игры проходят в Подмосковье. В турнире участвуют команды из 20 стран. Соревнования приурочили к Дню дипломатического работника России.

      Призы разыгрывают в шести видах спорта, в том числе в хоккее и биатлоне. Некоторые участники, например, кубинцы, встали на лыжи впервые в жизни, но тем не менее справились с дистанцией.

      Для дипломатов эти игры — отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке.

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