В Подмосковье стартовали Зимние дипломатические игры

На турнире для дипработников в Московской области соревнуются команды из 20 стран и Европейской экономической комиссии.

Зимние дипломатические игры проходят в Подмосковье. В турнире участвуют команды из 20 стран. Соревнования приурочили к Дню дипломатического работника России.



Призы разыгрывают в шести видах спорта, в том числе в хоккее и биатлоне. Некоторые участники, например, кубинцы, встали на лыжи впервые в жизни, но тем не менее справились с дистанцией.



Для дипломатов эти игры — отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке.

