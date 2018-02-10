Министра сельского хозяйства Забайкалья задержали за превышение полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении министра сельского хозяйства Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.
Министр сельского хозяйства Забайкалья и его заместитель подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
По данным следствия, Кузьминов и Малакшина превысили полномочия при распределении субсидий, выделенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи 2016 года. Чиновники вводили получателей субсидий в заблуждение, требуя от них выполнения ряда условий.
Как сообщили в управлении СК по Забайкалью, всего от незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Им причинен ущерб на сумму более 10,5 млн. рублей.
В настоящий момент Кузьминов и Малакшина задержаны. В их домах провели обыски.
По данным следствия, Кузьминов и Малакшина превысили полномочия при распределении субсидий, выделенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи 2016 года. Чиновники вводили получателей субсидий в заблуждение, требуя от них выполнения ряда условий.
Как сообщили в управлении СК по Забайкалью, всего от незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Им причинен ущерб на сумму более 10,5 млн. рублей.
В настоящий момент Кузьминов и Малакшина задержаны. В их домах провели обыски.
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