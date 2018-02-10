Однажды… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Однажды… 16+
    •  

    Министра сельского хозяйства Забайкалья задержали за превышение полномочий

    3 комментария
    • Фото: zabaykalye.sledcom.ru
    Министра сельского хозяйства Забайкалья задержали за превышение полномочий

    Министра сельского хозяйства Забайкалья задержали за превышение полномочий

    Министра сельского хозяйства Забайкалья задержали за превышение полномочий
  • Фото: zabaykalye.sledcom.ru

    • Уголовное дело возбуждено в отношении министра сельского хозяйства Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.

    Министр сельского хозяйства Забайкалья и его заместитель подозреваются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

    По данным следствия, Кузьминов и Малакшина превысили полномочия при распределении субсидий, выделенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи 2016 года. Чиновники вводили получателей субсидий в заблуждение, требуя от них выполнения ряда условий.

    Как сообщили в управлении СК по Забайкалью, всего от незаконных действий чиновников пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Им причинен ущерб на сумму более 10,5 млн. рублей.

    В настоящий момент Кузьминов и Малакшина задержаны. В их домах провели обыски.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru